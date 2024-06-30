Bakan Göktaş: Çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün daha fazla çocuğumuzun özlemini duyduğu aile ortamında büyümesine vesile olmasını diliyorum. Çünkü çocuklara verilecek en güzel hediye ailedir. Sayın @EmineErdogan Hanımefendi’nin himayelerinde her geçen gün daha da büyüyen ve gelecek adına… pic.twitter.com/XDyjgldOpW

Göktaş, "Asırlar boyu süren bir gelenekten bugüne, koruyucu ailelerimiz, sevgi ve şefkatle 10 binden fazla çocuğumuza güvenli bir yuva, sıcak bir aile ortamı sunuyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi çocuklarımıza umut oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gönül elçilerimizin fedakarlıklarıyla bu aile her geçen gün daha da büyüyor. Çünkü şuna yürekten inanıyoruz, bir çocuğa verilecek en güzel hediye, ailedir. Sağlıklı ve başarılı nesiller; ancak temelleri sağlam bir ailede yetişir" dedi.