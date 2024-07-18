Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklar ile Ankara’dan Konya’ya yüksek hızlı trenle yolculuk yaptı. Bakan Göktaş burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Saha çalışması başlatılacak
Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, “Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıp ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız” dedi.