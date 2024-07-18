“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 3 bin 504 TL’den 4 bin 181 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 TL’den 3 bin 338 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 TL’den 5 bin 7 TL’ye çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 TL’den 9 bin 77 TL’ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 TL’den 10 bin 159 TL’ye, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 TL’den 6 bin 360 TL’ye yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 TL’den 9 bin 185 TL’ye çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak”