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Bakan Göktaş duyurdu: Doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili 4 bakanlık devrede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesi ile ilgili önemli bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, “Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye bakanlıkları yetkililerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz” dedi. Göktaş, evlilik kredisi için 11 bin 11 çiftin başvuru yaptığını hatırlatarak “Bu ay 733 çiftin ödemesi gerçekleşti” diye konuştu. Göktaş, “Önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonumuzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz” dedi.

Resul Ekrem Şahan
10:59 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:10 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocuklar ile Ankara’dan Konya’ya yüksek hızlı trenle yolculuk yaptı. Bakan Göktaş burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.


Saha çalışması başlatılacak

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, “Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıp ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız” dedi.


Çalışma grubu oluşturuyoruz

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş,
“Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye bakanlıkları yetkililerden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız”
diye konuştu.

11 bin 11 çift Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanıldı

Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden Aile ve Gençlik Fonu’ndaki son duruma ilişkin bilgileri aktaran Göktaş,
“Bugün itibarıyla 11 bin 11 çiftimiz fondan yararlanmak için başvurdu. 3 bin 500’den fazla gencimize evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak”
diye konuştu.

Üç il fon kapsamına alınacak

Aile ve Gençlik Fonu projesinin uygulamasında deprem bölgesinin pilot bölge olarak seçildiğini anımsatan Göktaş,
“Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonumuzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz”
dedi.

Sosyal yardımlarda artış yapıldı

Sosyal yardımlarda artışa gidildiğini vurgulayan Göktaş şöyle konuştu:
“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 3 bin 504 TL’den 4 bin 181 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 TL’den 3 bin 338 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 TL’den 5 bin 7 TL’ye çıktı. Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 TL’den 9 bin 77 TL’ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 TL’den 10 bin 159 TL’ye, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 TL’den 6 bin 360 TL’ye yükseldi. Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 TL’den 9 bin 185 TL’ye çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak”

Bakan Göktaş 'tasarım eşarbı' konusuna açıklık getirdi: Buradan ekmek çıkmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna “özel yapım eşarbı” olarak servis edilen iddialara sert çıktı. Bakan Göktaş o eşarbın hediye olduğuna dikkat çekerek, “Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın sonunda erkek büyükelçilere isimlerinin baş harflerinin yer aldığı kravat, kadın büyükelçilere ise yine aynı şekilde isimlerinin baş harflerinin bulunduğu eşarp hediye edilmiştir” dedi. Göktaş, erkeklerin pek çocuğunda logolu kravatlar, gömlekler ve çorapların olduğunu belirterek, “Başörtülü bakan olarak benim başörtümün üzerindeki logoları sözde kendim yaptırmışım gibi de gündem yapılmaya çalışılmasını yadırgadım. Buradan da ekmek çıkmaz” ifadelerini kullandı.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile ve Gençlik Fonu
#sosyal yardımlar
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