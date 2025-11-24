Bakan Göktaş Erzincan'dan duyurdu: Türk Dünyası Kadınlar Birliği kuruluyor

"Bu yıl Haziran’da, Bakü’de, ikincisini gerçekleştirdiğimiz toplantı, Türk dünyasının, aile ve kadın politikalarında aynı değerler etrafında buluştuğunu, güçlü bir birlik ruhu taşıdığını açıkça ortaya koydu. Aile odaklı iş birliğimizin yanı sıra, Türk dünyası kadınlarının ortak bir platformda buluşmalarına imkan verecek bir oluşum için de çalışmalara başladık."