Bakan Göktaş’tan 1 Ekim Yaşlılar Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş mesajında, "Tecrübeleriyle yarınlarımıza rehberlik eden, dualarıyla yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü gönülden kutluyorum. Çınarlarımızın hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek için hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyor, her birinin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.