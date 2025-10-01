Yeni Şafak
Bakan Göktaş’tan 1 Ekim Yaşlılar Günü mesajı

Bakan Göktaş’tan 1 Ekim Yaşlılar Günü mesajı

13:441/10/2025, Çarşamba
IHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Göktaş mesajında, "Çınarlarımızın hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek için hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.


Bakan Göktaş mesajında, "Tecrübeleriyle yarınlarımıza rehberlik eden, dualarıyla yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü gönülden kutluyorum. Çınarlarımızın hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek için hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyor, her birinin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.





