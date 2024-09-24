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Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov görüştü

Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov görüştü

22:5224/09/2024, Salı
AA
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Yaşar Güler - Zakir Hasanov
Yaşar Güler - Zakir Hasanov

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılmak için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için Bakü'de bulunan Güler'in, Hasanov ile heyetler arası görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.


#Yaşar Güler
#Zakir Hasanov
#Azerbaycan
#görüşme
#Milli Savunma Bakanlığı

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