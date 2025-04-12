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Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

09:5312/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşme gerçekleştirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi"
ifadesi kullanıldı.



#Milli Savunma Bakanlığı
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