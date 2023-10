Bakan Güler NATO Karargahı'nda: Temel hedefimiz rehinelerin bırakılması

"NATO'nun 'Akdeniz Diyaloğu' ortaklık mekanizmasının bir üyesi olan İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant'ın da video konferansla katıldığı ayrı bir oturum düzenlendi. Bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizdeki tüm savaş ve çatışmalarda tavrımız gayet açık. Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları kınıyoruz. Gelinen noktada temel hedefimiz, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette çatışmanın gecikmeden sona erdirilmesidir. Bir an evvel barış görüşmelerine başlanması, uluslararası toplumca da desteklenen iki devletli çözüm çerçevesinde mesafe katedilmesi gerekir. Kalıcı barışın yegane yolu budur"