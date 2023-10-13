Bakan Güler NATO Karargahı'nda: Temel hedefimiz rehinelerin bırakılması

"Bu toplantıda da gündemdeki konulara ilişkin görüşlerimizi birinci ağızdan ifade ettik. Ayrıca, terörizm konusundaki hassasiyetlerimizi her ortamda olduğu gibi burada da dile getirerek, hem oturumlarda hem de ikili görüşmelerimizde, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Terörün her türlüsüyle mücadelede müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi, PKK/YPG terör örgütünü desteklemenin hiçbir mazereti olamayacağını ve hiçbir şart altında bunu kabul edemeyeceğimizin altını çizdik. NATO’ya verdiğimiz tüm katkı ve desteklerimize rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmamız kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlar sadece bizim güvenliğimizi değil aynı zamanda NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de kayda değer ve önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz"