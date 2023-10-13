Bakan Güler NATO Karargahı'nda: Temel hedefimiz rehinelerin bırakılması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO Karargahı'nda, Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle bir araya geldi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, NATO Karargahı'nda Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak ettiklerini belirtti.
Romanya'daki hava polisliği misyonuna Aralık 2023-Mart 2024 döneminde, Türkiye'nin F-16 uçaklarıyla katkıda bulunacağını beyan ettiklerini aktaran Güler, şunları söyledi:
"Irak ve Suriye'deki durumdan beslenmeye devam ediyor"
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın üçüncü oturumunda mevcut güvenlik ortamında ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve planların ele alındığını belirten Güler, Türkiye'nin NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına yaptığı katkıları dile getirdiklerini bildirdi.
Son oturumda ise ittifakın harekat ve misyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bakan Güler, şöyle konuştu:
Terörle mücadele
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 71 yıllık güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak Türkiye'nin bir yandan NATO'ya önemli katkılarda bulunurken diğer yandan da yürütülen çalışmaları yakından takip ederek menfaatleri doğrultusunda azami ölçüde yönlendirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Bakan Güler, şunları kaydetti: