Bakan Güler'den Ramazan Bayramı mesajı: Bu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, milli ve manevi değerlerimizin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağlarımızın güçlendiği, dayanışma ruhumuzun perçinlendiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek bayramın ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramlar milletimizi bir arada tutan, bizi biz yapan köklü değerlerin en güzel yansımalarıdır. Şanlı tarihimiz boyunca asil milletimizin en büyük hasletlerinden biri de milli, manevi değerlerle yoğrulması ve bu değerlerden aldığı güçle geleceğe bir ve beraber, emin adımlarla yürümesidir. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak, hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Bakanlığımızın kıymetli mensupları da bu değerlerimizin muhafazası, yaşatılması ve nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri, her türlü gayreti göstererek başarıyla yerine getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.