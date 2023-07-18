Bakan Işıkhan: MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili müfettiş görevlendirildi

"Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır"