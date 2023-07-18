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Bakan Işıkhan: MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulduğunu ve bakanlığa bağlı uzman müfettişlerin görevlendirildiğini bildirdi.

13:32 . 18/07/2023 Salı
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan Işıkhan, Twitter hesabından patlamaya ilişkin,
"Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir"
ifadelerine yer verdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada ise
"Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır"
denildi.



#Ankara
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
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