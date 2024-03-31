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Bakan Işıkhan: Yerel yöneticilerimizle birçok projeye imza atacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da oyunu kullandı. Bakan Işıkhan, "Gelecek yüzyılda bu yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün arttırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız" dedi.

15:21 - 31/03/2024 Pazar
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çankaya İzciler Ortaokulu'nda 2269 numaralı sandıkta eşi Semire Işıkhan ile oy kullandı.

Bakan Işıkhan, oyunu sandığa attıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticileri belirlemek amacıyla oylarını kullandıklarını belirten Bakan Işıkhan,
"İnşallah bu seçim sonuçları, gelecekte projelerle ve hizmetlerle, yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Ben seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da bu yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın arttırılmasını, hem de iş gücünün arttırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler de gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor. Seçimlerin ülkemize, aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"
diye konuştu.


#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#31 Mart
#Ankara
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