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Bakan Kacır: 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lerimize aktarıyoruz

Bakan Kacır: 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lerimize aktarıyoruz

Esmanur Tuna Sarraç
11:1521/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bakan Kacır, 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardıklarını belirtti.
Bakan Kacır, 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında 250 milyon dolar destek ödemesinin küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) aktarıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, "Sanayimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 'KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lerimize aktarıyoruz. 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi' ve 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi' proje teklif çağrılarında 3 bin 456 proje başvurusu aldık; bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar TL'den fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.


Bakan Kacır'dan KOBİ'lere destek açıklaması

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 'KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı' kapsamında 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lerimize aktarıyoruz. 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi' ve 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi' proje teklif çağrılarında 3 bin 456 proje başvurusu aldık; bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar TL'den fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

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