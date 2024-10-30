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Bakan Kacır Gabon'lu mevkidaşı Bourdette ile görüştü: Türkiye Afrika'ya her türlü desteği sunmaya devam edecek

Bakan Kacır Gabon'lu mevkidaşı Bourdette ile görüştü: Türkiye Afrika'ya her türlü desteği sunmaya devam edecek

22:2830/10/2024, Çarşamba
AA
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François Mbongo Raferno Bourdette - Mehmet Fatih Kacır
François Mbongo Raferno Bourdette - Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, ''Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile biraraya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile Bakanlığımızda bir araya gelerek karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye, Afrika'nın ekonomik imkan ve fırsatlarının kalkınmayı hızlandırması için her türlü desteğini sunmaya devam edecek."


#Mehmet Fatih Kacır
#François Mbongo Rafemo Bourdette
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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