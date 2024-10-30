Bakan Kacır Gabon'lu mevkidaşı Bourdette ile görüştü: Türkiye Afrika'ya her türlü desteği sunmaya devam edecek

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda sağlık sektöründe 3 bin 363 yatırıma teşvik verdik, 759 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 212 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımızın bünyesinde kurulmuş olan 71 Ar-Ge merkezinde bin 886 araştırma projesini destekliyoruz. 22 yılda sağlık alanında 10 bin projeye ve 17 binden fazla bilim insanı ve gencimize 43,2 milyar lira destek sağladık" dedi.