Bakan Kacır duyurdu: İlk kez halka açık olarak Adana'da uçacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi. Kacır, "2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi. Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." ifadelerini kullandı.
İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir.
Önümüzdeki dönemde Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacak, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak.
Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.
BYD'nin yatırımı
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