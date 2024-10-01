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Bakan Kacır duyurdu: İlk kez halka açık olarak Adana'da uçacaklar

Bakan Kacır duyurdu: İlk kez halka açık olarak Adana'da uçacaklar

11:401/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
AA
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Bakan Mehmet Fatih Kacır
Bakan Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi. Kacır, "2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi. Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Kacır,
"Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar."
dedi.

Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir.

Önümüzdeki dönemde Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacak, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak.

Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.

BYD'nin yatırımı

2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

Chery'nin otomobil yatırımı

Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

Togg 16 ay içinde 37 bin araç üretti

Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.

#Mehmet Fatih Kacır
#ANKA-3
#Bayraktar TB3
#TEKNOFEST

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