Bakan Kacır'dan Filistin mesajı: Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilemez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Biz çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin'de Gazze'de öldürülen çocukların bugününü göz ardı. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye için bütün bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetli. Güçlü Türkiye için, dünya değer zincirlerinde, küresel değer zincirlerinde bugünkünden daha kuvvetli rol üstlenebilen bir Türkiye için oldukça kıymetlidir. Ama en nihayetinde Türkiye'miz için. Asıl olan bütün bu çabalar neticesinde küresel düzeyde oynadığımız rolün dünyaya yeniden medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini taşıyabilmesidir'' açıklamasında bulundu.