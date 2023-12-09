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Bakan Kacır'dan Filistin mesajı: Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilemez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İsrail’in ablukası altında bulunan Filistin’deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, cami. Masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz” dedi.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
12:14 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:48 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Biz çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin'de Gazze'de öldürülen çocukların bugününü göz ardı. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye için bütün bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetli. Güçlü Türkiye için, dünya değer zincirlerinde, küresel değer zincirlerinde bugünkünden daha kuvvetli rol üstlenebilen bir Türkiye için oldukça kıymetlidir. Ama en nihayetinde Türkiye'miz için. Asıl olan bütün bu çabalar neticesinde küresel düzeyde oynadığımız rolün dünyaya yeniden medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini taşıyabilmesidir'' açıklamasında bulundu.



Kacır, ayrıca ''Biz bütün bu çabaları, milli teknoloji hamlesi. Sanayimizi, teknolojimizi güçlendirecek tüm gayretleri günün sonunda insanlığın yararına sonuçlar doğurduğu ölçüde kıymetli görürüz. Hiçbir ülkenin teknolojik üstünlüğü. Başka ülkelere, başka toplumlara zulmetme hakkını ona tanımaz. Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri, masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz. Zulüm ile abad olunmaz. Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez” ifadelerini kullandı.


#Mehmet Fatih Kacır
#Filistin
#İsrail
42 dakika önce
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