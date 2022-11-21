Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Sivas arası hızlı tren ile iki saate düşecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, komisyona bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı.

'ARTIK YENİ BİR ULAŞIM ÇAĞINA GİRİYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' ile Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, "Bu plan, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin belirlediğimiz ulaşım vizyonumuz ile vatandaşlarımızın hareketlilik anlamında gereksinimlerini karşılarken; kıtaları, bölgeleri ve kentleri birbirine bağlayacak, ihracat odaklı gelişimi destekleyerek, Türkiye'yi uluslararası bir merkez konumuna getirecektir. Ülkemizin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladık. Akıllı yollar inşa ettik, demir yollarında önemli adımlar attık, çok modlu seyahat planlarını teşvik eden düzenlemeler yaptık, başta hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişilebilirliğini merkeze alan hareketliliği destekleyen politikalar ve uygulamaları hayata geçirdik. Artık yeni bir ulaşım çağına giriyoruz. Elektrikli akıllı araçlar ve elektrikli şarj istasyonlarını yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Akıllı araçlar teknolojisi ile araçların birbirleri arasında ve araçların çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak 2053'e uzanan yolculukta en önemli dinamikler olacak" dedi.

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'DEMİR YOLU YATIRIMLARININ PAYI YÜZDE 64 OLACAK'

2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon TL yatırım yaparak, hayata geçirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "20 yıllık dönemde yatırım harcamalarımızda yüzde 60'lık pay ile kara yolu birinci sırada yer alıyor. Yıllardır ihmal edilen demir yolu sektörünün ulaştırma yatırımlarındaki payı, iktidarlarımız döneminde sürekli artırıldı. Demir yollarının 2013 yılı yatırımlarındaki payı yüzde 33 iken; bu oran 2022 yılında yüzde 52'ye çıkardık. Yatırım planlamalarımıza göre 2023 yılında ise demir yolu yatırımlarının payı yüzde 64 olacak. Çok modlu taşımacılığın sağlanması amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Son 20 yılda demir yollarına toplam 346,6 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 1460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Demir yolu ağımızı yüzde 19 artışla 13 bin 128 kilometreye ulaştırdık. Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den ülkemize ulaşan ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya giden tarihi İpek Yolu'nu, demir yolu olarak canlandırdık. Rusya Ukrayna savaşı sonrası verimsiz hale gelen kuzey hat olarak bilinen demir yolu hattında, Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtası ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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'ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK'

Hızlı tren ulaşımını ülke nüfusunun yüzde 46'sına ulaştırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Plan öngörülerimiz doğrultusunda projelerimizi önceliklendirerek, çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek. Bir başka önemli proje Ankara-İzmir hızlı tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 54,6 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme sağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman hızlı tren hattını hizmete sunduk. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında yüzde 55 fiziki ilerleme sağladık. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje ile Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi, 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık" dedi.

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'MOBİL ABONE SAYISI YAKLAŞIK 91 MİLYONA ULAŞTI'

Haberleşme sektörüne ilişkin de detayları paylaşan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Mobil abone sayısı, yaklaşık 91 milyon seviyesine ulaştı. 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 83,4 milyonu aştı. 2003 yılında 23 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 91,3 milyonu bulduğunu görüyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünleri, yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha şeffaf bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasına katkı sağladığımız e-Devlet Kapısı ile 890 kurumun 6 bin 718 hizmetini vatandaşlarımıza elektronik ortamda sunuyoruz. E-Devlet kapısını kullanan kişi sayısı 60 milyonu aştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor. Sadece ikametgah belgesi sorgulama ile 2022 yılı ilk 8 ayında toplam 651 milyon TL tasarruf sağlandı."

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığının 2023 yılı toplam bütçe ödeneğinin de yaklaşık 181,86 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi.