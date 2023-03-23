Bakan Karaismailoğlu: Bir yıl içerisinde kalıcı konutların transferini gerçekleştireceğiz

Yapılması gereken ne varsa bütün şehirde olduğu gibi Adıyaman’da da özverili bir çalışma var. Belediyelerimiz burada hep beraber bütün işlerin üstesinden gelmek için el birliği verdik. Burada sosyal hayatı kolaylaştırmak için ne varsa fazlasıyla yerine getiriyoruz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi vaziyete zamanla getireceğiz.