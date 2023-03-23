|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Bir yıl içerisinde kalıcı konutların transferini gerçekleştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Beşpınar Gençlik Kampı’nda açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Sosyal ve eğitim hayatını kolaylaştırmak için seferber olduklarını belirterek "Taşımalı eğitim yapacağız. Çocuklarımızla servislerle alıp okula getireceğiz sonra da barındıkları yere bırakacağız. Bütün altyapı hazır. Bütün işlerin üstesinden gelmek için ekiplerimiz seferber. Buraları eskinden daha iyi hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

12:14 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki son durumu değerlendirdi.


Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Bir taraftan konteyner kentlerimizde altyapı imalatları devam ediyor. Konteynerlerde vatandaşların çadırlardan transferlerini sağlıyoruz. Çadır kentlerden konteyner kentlere geçişler hızlanacak. Şehirlerimizde ticari canlılığa önem veriyoruz, çarşılar kuruyoruz. Buradaki ticari hayatı canlı tutmaya çalışıyoruz. Pazarlarımız açılıyor. Düzenli hayata geçmek için devlet, millet el ele güç gösteriyoruz.


"1 yıl içerisinde kalıcı konutların transferini gerçekleştireceğiz"

Vatandaşımızla birlikte devlet, millet el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde inşallah kalıcı konutlarımızın transferini gerçekleştireceğiz.

Eğitim alanında önemli faaliyetler gösteriyoruz. Bazı ilçelerimizde eğitim pazartesi başlıyor. Buradaki eğitim kampüsümüzde çadırkentten konteyner kente eğitime başlayacağız. Buradaki geçici barınma alanlarında kalabilecekler.


"Şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi vaziyete zamanla getireceğiz"

Yapılması gereken ne varsa bütün şehirde olduğu gibi Adıyaman’da da özverili bir çalışma var. Belediyelerimiz burada hep beraber bütün işlerin üstesinden gelmek için el birliği verdik. Burada sosyal hayatı kolaylaştırmak için ne varsa fazlasıyla yerine getiriyoruz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi vaziyete zamanla getireceğiz.

#Adıyaman
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Adil Karaismailoğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.