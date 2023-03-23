Bakan Karaismailoğlu: Bir yıl içerisinde kalıcı konutların transferini gerçekleştireceğiz

Bakan Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki son durumu değerlendirdi.
"Bir taraftan konteyner kentlerimizde altyapı imalatları devam ediyor. Konteynerlerde vatandaşların çadırlardan transferlerini sağlıyoruz. Çadır kentlerden konteyner kentlere geçişler hızlanacak. Şehirlerimizde ticari canlılığa önem veriyoruz, çarşılar kuruyoruz. Buradaki ticari hayatı canlı tutmaya çalışıyoruz. Pazarlarımız açılıyor. Düzenli hayata geçmek için devlet, millet el ele güç gösteriyoruz.
"1 yıl içerisinde kalıcı konutların transferini gerçekleştireceğiz"
Vatandaşımızla birlikte devlet, millet el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde inşallah kalıcı konutlarımızın transferini gerçekleştireceğiz.
Eğitim alanında önemli faaliyetler gösteriyoruz. Bazı ilçelerimizde eğitim pazartesi başlıyor. Buradaki eğitim kampüsümüzde çadırkentten konteyner kente eğitime başlayacağız. Buradaki geçici barınma alanlarında kalabilecekler.
"Şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi vaziyete zamanla getireceğiz"
Yapılması gereken ne varsa bütün şehirde olduğu gibi Adıyaman’da da özverili bir çalışma var. Belediyelerimiz burada hep beraber bütün işlerin üstesinden gelmek için el birliği verdik. Burada sosyal hayatı kolaylaştırmak için ne varsa fazlasıyla yerine getiriyoruz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha iyi vaziyete zamanla getireceğiz.