Bakan Karaismailoğlu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Trabzon Havalimanı'nın yenilenmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada projesi tamamlanan havalimanının ihalesinin yıl içinde yapılacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu, “Yeni Trabzon Havalimanı yılda 15 milyon yolcuya ve aynı anda 20 uçağa hizmet edebilecek kapasitede planlandı. 3 milyon metrekarelik dolgu alana inşa edeceğiz. İç-dış hat giden yolcular için 40 bin metrekare, iç-dış hat gelen yolcular için 20 bin metrekare, VIP-CIP yolcular için 2 bin metrekare olmak üzere toplam 67 bin metrekare terminal binası inşa edeceğiz. Terminal binas; ticari alanlar, bagaj manipülasyon, teknik hacimler ve ofis alanları ile birlikte 100 bin metrekare büyüklüğe ulaşacak. Pistin uzunluğu 3 bin 250 metre olacak. 1250 araçlık kapalı otopark yapacağız. Yolcularımızın uluslararası standartlarda, konforla seyahatlerini sağlaması için Trabzon’a özgü ve en güzel havalimanını inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Trabzon’a yakışır mega proje planladık

Yeni Trabzon Havalimanı’nın da sayılı projeler arasında yer alacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, bu projeyi yaparken Trabzonspor tesislerini özenle koruyacaklarının altını çizdi. Trabzon’a uzun yılar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri daha yapacaklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, bu projenin hayata geçmesiyle Trabzon ekonomisinin gaza basacağını kaydetti. Turizmle birlikte ekonominin, sanayinin, üretimin, istihdamın hızla artacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, Trabzon’a yakışır mega projeler planladıklarını, Trabzon için büyük düşündüklerini söyledi.

'Onlar konuşur, AK parti yapar'

AK Parti iktidarları döneminde birçok mega projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, “Onlar konuşur, AK Parti yapar. Geçmişte olduğu gibi her zaman Trabzon’a hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizden aldığımız güçle çıktığımız bu kutlu yolda, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerine az kaldı. Bu istikrarın, bu huzurun devam etmesi için milletimize büyük işler düşüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.







