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EĞİTİM

Bakan Kasapoğlu: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
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