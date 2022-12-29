Bakan Kasapoğlu: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.😊



Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.



GSB ailemize tekrar hoş geldiniz. 💙 pic.twitter.com/FLQa2Rynng — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 29, 2022