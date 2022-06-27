Bakan Koca: Batı Karadeniz'de 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirildi

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

"254 ARAÇ BİN 929 SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ"

İllerdeki personel sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, Düzce'de, yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 41 ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinden oluşan toplam 253 sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Bakan Koca, Kastamonu'da 51 ambulans ve 6 UMKE timi olmak üzere toplam 810, Karabük'te 40 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 363, Sinop'ta 47 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 188, Zonguldak'ta 28 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 99, Bartın'da 32 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 216 sağlık personelinin görevlendirildiğini kaydetti.

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Batı Karadeniz’deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1.573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1.929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. pic.twitter.com/k1pwitgxLh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2022

GÜNDEM Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi