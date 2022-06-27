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KASTAMONU ZONGULDAK SİNOP BARTIN

Bakan Koca: Batı Karadeniz'de 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan ve oluşabilecek sel afetlerine karşı bölgede toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: Batı Karadenizde 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

"254 ARAÇ BİN 929 SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ"

İllerdeki personel sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, Düzce'de, yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 41 ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinden oluşan toplam 253 sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Bakan Koca, Kastamonu'da 51 ambulans ve 6 UMKE timi olmak üzere toplam 810, Karabük'te 40 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 363, Sinop'ta 47 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 188, Zonguldak'ta 28 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 99, Bartın'da 32 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 216 sağlık personelinin görevlendirildiğini kaydetti.

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Hayat durdu: Dere taştı evler sular altında kaldı
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İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.<br>
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Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.
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Yılanlık ve Çayırlar’daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.
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Sinop Ayancık’ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayancık-Türkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.<br>
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Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından Ayancık-Türkeli güzergahının geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
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Yapılan açıklamada, “Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve trafik güvenliğinin tehlikeye maruz kalmaması için İkisu mevkisinden itibaren Ayancık-Türkeli yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahlar Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yoludur. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.
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