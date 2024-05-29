Bakan Koca: İspanya hükümetinin kararı insanlık vicdanını rahatlatan cesur bir karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Aşı için önümüzdeki 2 ay gibi zaman kaldığı düşünülürse tünelin ucu göründü. Yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum" dedi. Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca yüz yüze eğitim ile ilgili "Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız" dedi.