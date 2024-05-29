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Bakan Koca: İspanya hükümetinin kararı insanlık vicdanını rahatlatan cesur bir karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez'le görüşmesinde, iki ülkenin bakanlıkları arasında "Sağlık Ortak Çalışma Grubu" oluşturulmasına ilişkin fikir birliğine varıldığını bildirdi. Bakan Koca görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Cenevre'de İspanya Sağlık Bakanı Sayın Monica Garcia Gomez ile bir araya geldik. İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki insanlık vicdanını rahatlatan cesur kararından dolayı tebrik ettim. Bakanlıklarımız arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturarak, işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

10:26 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi nedeniyle Cenevre'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradaki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.,

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre'de İspanya Sağlık Bakanı Sayın Monica Garcia Gomez ile bir araya geldik. İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki insanlık vicdanını rahatlatan cesur kararından dolayı tebrik ettim. Bakanlıklarımız arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturarak, işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık."



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Cenevre
#Filistin
#Monica Garcia Gomez
#İspanya
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