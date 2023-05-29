Bakan Koca'nın acı kaybı: Anneannesini son yolculuğuna dualarla uğurladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Yaylalı'nın cenazesi, bugün Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Sultan Yaylalı'nın cenazesi Acıkuyu Mahallesi Camii’nin önünde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Bakan Koca, defin sonrası taziyeleri kabul etti.
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16 dakika önce