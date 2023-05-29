Bakan Koca'nın acı kaybı: Anneannesini son yolculuğuna dualarla uğurladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da konteyner kentte açıklamalarda bulundu. Defne Devlet Hastanesinin, inşaatına başlandıktan 57 gün sonra kapılarını açacağını, İskenderun Devlet Hastanesinin de gelecek hafta hasta kabulüne başlayacağını bildiren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programda, bir görevi daha tamamlamış olmanın huzuruyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.