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Bakan Koca'nın acı kaybı: Anneannesini son yolculuğuna dualarla uğurladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. CSultan Yaylalı^yı son yolculuğuna Bakan Fahrettin Koca uğurladı.

14:59 . 29/05/2023 Pazartesi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı. 
Yaylalı'nın cenazesi, bugün Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Sultan Yaylalı'nın cenazesi Acıkuyu Mahallesi Camii’nin önünde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Bakan Koca, defin sonrası taziyeleri kabul etti.


#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#cenaze
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