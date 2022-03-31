Bakan Kurum Adana'daki 'tehlikeli atık' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

OECD Çevre Bakanları Toplantısı için Fransa'da bulunan Murat Kurum, İngiltere'den getirilen atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin, AA'ya açıklamada bulundu.

Çevre Kanunu gereğince tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatının yasak olduğuna dikkati çeken Kurum, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki sürecinin mobil atık taşıma sistemi (MoTAT) ile takip edildiğini belirtti.

Gümrüklerde ve tesislerde yapılan sıkı denetimler sayesinde 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatına müsaade edildiğini söyleyen Kurum, karışık atıkların ithalatının da mümkün olmadığını, ithal edilecek geri dönüştürülebilir atıkta yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunamayacağını ifade etti.

Kurum, "Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasaktır" diye konuştu.

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Bakan Kurum, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine veya bertaraf için lisanslı tesislere gönderildiğine dikkati çekti.

Görüntüler de incelendi

Bakanlık olarak tehlikeli atıklarla ilgili rutin denetimleri sürdürdüklerine işaret eden Kurum, ihbar halinde ise bölge ekiplerinin denetim yaptığını ve Bakanlığın gerekli müeyyideleri uyguladığını anlattı.

Söz konusu iddiaların ardından da denetim ekiplerinin Adana'da saha incelemeleri yaptığını kaydeden Kurum, "7 ekibimiz sahada. Bütün bölge tarandı. Yeni bir döküm tespit etmedik. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" sözlerini sarf etti.

"Sanayi sitesinde geri dönüşüm tesisleri var"

Murat Kurum, geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesi olduğunu kaydetti.

Daha önce de Adana ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Kurum, "Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmedi" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, atıklarla ilgili tüm süreçleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine müsaade etmeyi, gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve doğa bırakacak çalışmaları, attığımız adımlarla kararlı bir şekilde yürütüyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz."