Bakan Kurum Adıyaman'da: Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.
-Burası Adıyaman İndere bölgemiz. 16 bin konutumuzun inşası yürütülüyor. Burada 50 bin Adıyamanlı kardeşimiz yaşayacak. Burası örnek bir şehir olsun istiyoruz.
-Alt yapısı ile ilgili örnek bir şehir olsun istiyoruz.
-21. yüzyılın en büyük seferberliğini 11 ilde yürütüyoruz.
-Rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz.
-Elimizi ayağımızı bölgeden çekmeyeceğiz.
-Çok daha hızlı çalışacağız. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz.
-2025'in sonuna kadar evine girmediğimiz depremzede kalmayacak.
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