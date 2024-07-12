|
Gündem

Bakan Kurum Adıyaman'da: Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

Bakan Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Seren Som
14:09 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:22 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamasının satır başları şöyle:
-
Deprem konutlarının inşası sürüyor. İklim değişikliğine uyumlu projelerimizi yürütüyoruz.

-Burası Adıyaman İndere bölgemiz. 16 bin konutumuzun inşası yürütülüyor. Burada 50 bin Adıyamanlı kardeşimiz yaşayacak. Burası örnek bir şehir olsun istiyoruz.

-Alt yapısı ile ilgili örnek bir şehir olsun istiyoruz.

-21. yüzyılın en büyük seferberliğini 11 ilde yürütüyoruz.

-Rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz.

-Elimizi ayağımızı bölgeden çekmeyeceğiz.

-Çok daha hızlı çalışacağız. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz.

-2025'in sonuna kadar evine girmediğimiz depremzede kalmayacak.


Ayrıntılar geliyor...



#Murat Kurum
#Adıyaman
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik şartları neler, kimler yararlanabilir? 2000 sonrasına erken emeklilik onaylandı mı?