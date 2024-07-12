Bakan Kurum Adıyaman'da: Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamasının satır başları şöyle:

- Deprem konutlarının inşası sürüyor. İklim değişikliğine uyumlu projelerimizi yürütüyoruz.

-Burası Adıyaman İndere bölgemiz. 16 bin konutumuzun inşası yürütülüyor. Burada 50 bin Adıyamanlı kardeşimiz yaşayacak. Burası örnek bir şehir olsun istiyoruz.

-Alt yapısı ile ilgili örnek bir şehir olsun istiyoruz.

-21. yüzyılın en büyük seferberliğini 11 ilde yürütüyoruz.

-Rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz.

-Elimizi ayağımızı bölgeden çekmeyeceğiz.

-Çok daha hızlı çalışacağız. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz.

-2025'in sonuna kadar evine girmediğimiz depremzede kalmayacak.





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