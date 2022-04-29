​Bakan Kurum: Bu milletin seçtiği liderini kimse tehdit edemez

Bir dizi açılış ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Konya'nın Karapınar ilçesinde, ilk olarak 24 derslikli İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, akşam ezanı ile birlikte Karapınarlılarla iftar sofrasına oturdu.

“Meyvelerimizi Konya’mızın 31 ilçesinin tamamında topluyor, söz verdiğimiz gibi bütün temelleri attık, şimdi de açılışlarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Karapınar için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Karapınar’ın 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini inşa ediyoruz.” diyen Bakan Murat Kurum, “İlçemizi depreme karşı hazırlıyoruz. Kentsel Dönüşüm Rezerv alanımızda, 603 konut ve 33 iş yerini tamamladık. Çetmi Camiimizin restorasyon çalışmalarına olanca hızıyla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“7 bin 654 yeni konutu Konya’mıza kazandırıyoruz”

150 bin sosyal konut projesi kapsamında 7 bin 654 yeni konutu Konya’ya kazandıracaklarını belirten Bakan Kurum, “Karapınarlı hemşerilerimizin ev talebini de unutmadık. 317 konut, 5 dükkânlı ticaret merkezi ve camimizin inşaatında artık sona geldik. Yakın zamanda hak sahibi hemşerilerimize teslim edeceğiz. Daha önceki ziyaretlerimizde Karapınar’ımıza güzel bir hükümet konağı yakışır demiştik. Hükümet Konağımızın yapımını tamamladık.” dedi.

Bakan Kurum, Karapınar’a söz verilip bir bir yapılan hizmetleri sıraladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karapınarlılara söz verilen ve bir bir yapılan hizmetleri şu şekilde sıraladı:

“İlçemizin otopark, alt yapı ve atık sorunu kalmayacak demiştik. Atıksu arıtma tesisimizi tamamladık. Ticaret merkezi ve katlı otoparkımızı sizlere armağan ettik. İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Binasını, Hotamış Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu sizlerin hizmetine sunduk. İlçemize 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulumuzun yapımını tamamladık, bugün de resmî açılışını büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik. Kapalı hayvan pazarımızı, Atık Getirme Merkezimizi de hizmete sunduk. Bununla birlikte Ambalaj Atığı Geçici Depolama Alanını işletmeye alarak gençlerimize orada istihdam sağladık. Konya’mızda 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 16 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Karapınar’da da 75 bin metrekare büyüklüğündeki Millet bahçemizin yapımını TOKİ eliyle tamamladık. İçinde Millet Kıraathanesinin, kütüphanesinin, kültür evinin, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu Millet Bahçemizde Karapınarlı hemşerilerimiz gönüllerince vakit geçiriyorlar. Bu akşam gençlerimizle orada olacağız. Tabi ben Karapınar GES santralimizi unutmadım. Hamdolsun bu dev tesisi Karapınar’ımıza kazandırdık. Şu anda yüzde 50 kapasite ile elektrik üretiyor. Tam kapasiteye geçtiğinde Avrupa’nın birinci, dünyanın ise 5. büyük güneş enerjisi santrali olacak.”

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“Ya millet ya zillet”

Bir taraftan vizyon hedefler belirlerken, diğer taraftan Türkiye’yi eski karanlık günlere döndürmek isteyenlerle de kıyasıya mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Bizim, bu ülkenin yarınları için, istikbali için yaptığımız yatırımları ‘Ya durdurursunuz ya da biz göreve gelince mani oluruz’ deyip milleti ve yatırımcıları tehdit edenlere hep ne diyoruz? Bu ülke için, bu millet için 20 yıldır haykırdığımız gibi, ya aydınlık bir istikbal ya da eski karanlık günler diyoruz! Ya millet ya zillet diyoruz! Ya istiklal ya izmihlal’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

“Bu milletin seçtiği liderine kimse parmak sallayamaz”

“Hangi odaklardan sufle aldıkları belli olmayanlar, büyükelçilikler önünde hizaya girenler, gezi kalkışmasında bu milletin üzerine yürüyen baronlar ve onları müdafaa eden şovmenler duysunlar!” diyen Murat Kurum, şöyle seslendi: “Bu ülkenin istiklaline kimse kast edemez! Bu gençlerin istikbaline kimse yan gözle bakamaz! Bu milletin izzetine kimse halel getiremez! Bu milletin seçtiği liderine, Cumhurbaşkanı’na kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez! Biz bu hadsizliklere, küstahlıklara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla ve asla müsaade etmeyeceğiz! Türkiye buna müsaade etmez! Konya buna müsaade etmez! Karapınar buna müsaade etmez!”

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“Eskiden sadece kendileri birinci sınıf vatandaştı”

“Aslında bunların problemleri ne biliyor musunuz?” diye soran Kurum, sözlerini şu şeklide sürdürdü:

“2001 yılında AK Parti’yi kurarken, Sayın Cumhurbaşkanımız millete ne söz vermişti? ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ demişti. Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; on yıllarca küçük görülen, hor görülen Anadolu evlatları bu topraklarda destanlar yazdılar, bunu hazmedemiyorlar. Artık Ankara; İstanbul’a, İzmir’e ne kadar yakınsa Iğdır’a da, Kars’a da, Hakkâri’ye de, Karapınar’a da o kadar yakın, bunu hazmedemiyorlar! Eskiden sadece kendileri birinci sınıf vatandaştı, biz ise sadece halktık. AK Partiyle bu ülkede yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatandaş oldu; bunu içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Bütün vatandaşlarımız Türkiye’ye ait olmanın onurunu, gururunu, şerefini hissetmeye başladı, bunu hazmedemiyorlar.” Kurum sözlerini “2023 seçimlerinde de büyük bir zafer kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor oyla seçerek, bunlara gereken cevabı hep birlikte Konya’mızda, Konya’mızın 31 ilçesinde vereceğiz!” şeklinde tamamladı.

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