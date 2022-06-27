Bakan Kurum 'Önümüzdeki saatler kritik' diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada

Sele teslim olan Batı Karadeniz bölgesi için uyarılar peş peşe geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından sel bölgesindeki vatandaşlara yönelik ikaz paylaşımında bulundu.
Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım.
Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."