Bakan Kurum 'Önümüzdeki saatler kritik' diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel bölgesindeki vatandaşları, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" diyerek uyardı. Bakan Kurum, ekiplerin sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmasının da başladığını ifade etti.

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