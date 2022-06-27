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ANKARA

Bakan Kurum 'Önümüzdeki saatler kritik' diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel bölgesindeki vatandaşları, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" diyerek uyardı. Bakan Kurum, ekiplerin sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmasının da başladığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum Önümüzdeki saatler kritik diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Sele teslim olan Batı Karadeniz bölgesi için uyarılar peş peşe geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından sel bölgesindeki vatandaşlara yönelik ikaz paylaşımında bulundu.

Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım.

Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."


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