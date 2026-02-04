Bakan Kurum Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: 'Bundan daha kıymetli bir şey yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtarılan 65 yaşındaki emekli Abdullah Çelik ve o zaman 40 günlük olan torununun yeniden başlayan hikayesini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'daki depremde yarıyıl tatili için yanlarına gelen kızlarını ve torunlarıyla birlikte akrabalarından 10 kişiyi kaybeden Abdullah Çelik, o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk ile hayata tutundu.
Depremde 2 kızını ve 4 torununu kaybeden Çelik, 3 yaşında olan torunu Yusuf Berk ile Bakanlık tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor.
"Bundan daha kıymetli bir şey yok"
"Ailem gitti, bir ben kaldım bir de 40 günlük torunum"
"Çok acılar çektim, devlet de bunları yapmasaydı daha çok üzülürdüm"
Devletin desteği sayesinde yeniden hayata tutunduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:
Çelik, afet konutlarının sosyal alanları sayesinde torununu gönül rahatlığıyla büyüttüğünü söyledi.