Gündem Bakan Kurumdan TBMMde kabul edilen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin açıklama
ANKARA

Bakan Kurum'dan TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edilmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurumdan TBMMde kabul edilen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin açıklama
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesinde milat olacak bir adımı daha attıklarını belirtti.

Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris İklim Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. İklim değişikliği ile mücadelemize büyük güç katan ve 2053 net sıfır vizyonumuzun temelini oluşturan bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte ter döken tüm arkadaşlarım ile Gazi Meclisimizin değerli milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

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