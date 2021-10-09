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KONYA

Bakan Murat Kurum: Konya'ya yapılacak iklim dostu sanayi sitesi Türkiye'de bir ilk olacak

Türkiye'nin 81 ilindeki tüm sanayi alanları, şehirlerin dışına taşınıyor. Bu kapsamda Konya'da yapımı süren sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız bu sanayi sitemiz Türkiye'de iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Elektriğini de kendi üretecek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Murat Kurum: Konyaya yapılacak iklim dostu sanayi sitesi Türkiyede bir ilk olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi.

MODERN SANAYİ SİTELERİ

Kurum, ziyareti kapsamında geldiği Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi.

İKLİM DOSTU OLACAK

Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceklerini belirten Bakan Kurum, yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

SIFIR ATIĞA UYUMLU

"Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında 'sıfır atık sanayi' uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor.

  • Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz.

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA

Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."

ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, "Sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz" dedi. Bakan Kurum, projenin en geç 2022 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

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