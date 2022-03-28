Bakan Muş: 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş'un açıklaması şöyle:
Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında,bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/d4DsbeySMQ
Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında,bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.