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ANKARA

Bakan Muş: 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muş: 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş: 622 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş'un açıklaması şöyle:
Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
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