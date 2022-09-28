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ANKARA

Bakan Muş: Bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal, 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin ve 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarların ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muş: Bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle;
2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik. Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik.
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