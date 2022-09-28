Bakan Muş: Bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktar

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle;

2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik. Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik.



Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi.



Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.



Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/ypbmlr8Rbv REKLAM September 27, 2022