Bakan Muş Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi

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Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

İzmir’de HDP binasına yönelik saldırının ardından Kandil’den gelen “İnsanlar ayakta. Daha fazla ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” çağrısının ardından HDP MYK’sından da eylem kararı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren HDP eş başkanlarının da katılacağı, “Seçim kampanyasını aşacak boyutta mitingler” düzenlenecek. Eylem kararı 2014’teki Kobani olaylarını hatırlattı.