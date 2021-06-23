Gündem Bakan Muş Mersin Limanında 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi
MERSİN

Bakan Muş Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bakan Muş Mersin Limanında 463 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi
Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bu gece Mersin Limanı'nda bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirildiğini aktararak, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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