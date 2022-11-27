Gündem Bakan Nebatiden vergi kaçakçılığıyla mücadele mesajı Suç duyurusunda bulunduk
POLİTİKA

Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığıyla mücadele mesajı: Suç duyurusunda bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi kaçakçılığıyla mücadele için harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kulandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebatiden vergi kaçakçılığıyla mücadele mesajı: Suç duyurusunda bulunduk
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu: 220 kişi yakalandı
GÜNDEM
Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonu: 220 kişi yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
OYNAT 00:58
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonundan ilk görüntüler
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve 'silici' adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi. Operasyona ait ilk görüntüler de gelmeye başladı.


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