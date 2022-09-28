Gündem Bakan Özer açıkladı İlk kez tüm okullara gönderildi
EĞİTİM

Bakan Özer açıkladı: İlk kez tüm okullara gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Özer, "2023-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı yapalım istedik. İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi." dedi.

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Bakan Özer açıkladı: İlk kez tüm okullara gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayınında tüm okullara bütçe gönderildiğini açıkladı.

Bakan Özer şunları söyledi;

"Bakanlık olarak tüm okullara bütçesini göndereceğiz ama tek isteğimiz okullar velilerle kırtasiye malzemeleri üzerinden bir ilişki kurulmasın. İsteyen veli okul aile birliğine bağış yapabilir o ayrı bir konu. Geçen hafta 3 milyar 750 milyondu. Bu sabah rakamı güncelledik 3 milyar 900 milyon Türk Lirası para göndermişiz.Bu okullarımızın duruşunu o kadar değiştirdi ki. Hesaplarında para gördüler hatta şaşırdılar bunu kullanacak mıyız diye. Öğretmenlerimiz hemen velilerimiz okullara bütçe gönderildiği konusunda bilgilendirildi. Bu nihai bir bütçe değil. İhtiyaç durumunda yine göndermeye devam edeceğiz. Buradaki temel kriterimiz şu, ihtiyacı fazla olan okula fazla göndermek. Kurumları da başka arayışlar içerisinde sokmuş oluruz. Hiçbir şiddetin olmadığı öğrenmenin sürekli teşvik edildiği kütüphanesinden laboratuvarına kadar her şeyin giderildiği, öğretmenlerin de eğitime yöneldiği bir süreci başlattık."

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