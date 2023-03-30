Bakan Özer: Deprem bölgesinde Yedi bin 451 halk eğitim kursu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Deprem sonrası atılan temeller üzerinden iktidarı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatında inşaat görmemişler bizi eleştiriyor. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan konuşurken buna göre konuş, beni kendinle uğraştırma." ifadelerini kullandı. Muhalefetin 'deprem bölgesinde asker yok' yalanına da değinen Erdoğan, "Bu ihaneti bir teröristler bir de muhalefet yapıyor. Bu masanın en başını en başından beri HDP ve CHP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı." dedi.