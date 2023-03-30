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Bakan Özer: Deprem bölgesinde Yedi bin 451 halk eğitim kursu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından deprem bölgesindekiler için 7 bin 451 halk eğitimi kursu açıldığını ve 102 bin 29 kursiyerin bölge halkı için üretim yaptığını paylaştı.

12:01 . 30/03/2023 Perşembe
DHA
Deprem bölgesinde halk eğitim kursu

Deprem bölgesinde halk eğitim kursu

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı tarihten sonra deprem bölgesindeki 10 ilde 'Hayat Boyu Öğrenme' kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.


Bakan Özer, paylaşımında,
 "Burada bilgi, emek, üretim var, eğitim hayat boyu' diyerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için 7 bin 451 halk eğitimi kursu açtık. 102 bin 29 kursiyerimiz hem öğrendi hem de üreterek bölge insanımıza fayda sağladı" 
ifadelerini kullandı.





#Kahramanmaraş
#deprem
#Milli Eğitim Bakanlığı
#depremzede
32 dakika önce
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