Bakan Özhaseki müjdeli haberi duyurdu: Bir ay içinde teslim edilecek

"Şehirler de bakım ister, ihtimam ister, zamanın ruhunu okumak ister. Bunu da yapmak elbette ki o şehirde daha çok yerel yöneticilere düşer. Yine bir bilim adamının güzel bir sözü var. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer belediye başkanları, ufuklu insanlarsa, şehirlerini severek hedef koyup bu hedefe doğru iç dinamiklerini harekete geçirip gayret ediyorlarsa şehirler hızla büyür ve gelişir. Değilse Allah korusun tam tersi olur. Sürdürülebilirlik denilince birçok belediye başkanı arkadaşımız ne yazık ki merkezi hükümetlerin sadece kendilerine ayıracakları paylardan ne kadar çok alacağını düşünerek sohbete başlıyorlar. Halbuki bir taraftan şehirlerimizin geleceğini inşa ederken şu anda Allah korusun kirlettiğimiz dünyanın çocuklarımıza zehir olarak bırakılan bir miras olduğunu düşünmemiz lazım. Bir taraftan da eğer kaynak meselesi sözkonusuysa bu konuda herkesin de üzerine düşeni hakkıyla yapması lazım. Nihayetinde bunu söyleyen arkadaşınız 5 dönem üst üste seçime girmiş, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Bir gün olsun ‘Ankara'ya gelip de bana para verin’ dememişimdir. ‘Bana yardım edin’ dememişimdir. Çünkü bir belediye başkanının önce bir para yönetimini bilmesi lazım. İki, insan yönetimini bilmesi lazım. Üç, mekan yönetimini bilmesi lazım. Dört problem yönetimini bilmesi lazım. Beş zaman ve problem yönetimini bilmesi lazım. Son olarak da algı yönetimini bilmesi lazım. Ama günümüzde ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Özellikle bizdeki muhalefetin belediyecilik anlayışında başta saydığım 5 yönetimi bilmeksizin sadece ve sadece organizasyonlara büyük paralar vererek algı yönetimiyle uğraştıkları da acı bir gerçek. Onların böyle bir dünya hakkında doğrusu çok fazla söz söylemeye hakkının da olmadığını düşünüyorum"