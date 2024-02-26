Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret

Özhaseki, ziyaretteki konuşmasında, depremin ardından yapılan çalışmaları bir kere daha yerinde görmek ve gelinen noktayı değerlendirmek adına Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.
Özhaseki, şehit ailesinin yaşadığı mahallede 100'den fazla köy evi inşaatına başladıklarını, bir kısmının kaba inşaatının bittiğini, bir kısmının ise bitmek üzere olduğunu belirterek, konutların tamamını 6-8 ay içerisinde teslim etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
- "Deprem bölgesindeki 4 bin 333 köyümüzde hasar var. Kiminde 80, kiminde 100, kiminde 200... Bu 4 bin 333 yerleşim yerinin her birinde eğer zemin uygunsa, geçmişte vatandaşın yerleşim yeri olarak kullandığı yerde işe başlayabiliyoruz. Ama altından fay geçmişse, sıkıntılar varsa orada uygun bir zemin bulunamıyorsa, sıvılaşmış alanlar varsa o zaman mecburen çevrede yer aramaya başlıyoruz. Yeni yapıları uygun zeminlere giderek yapmak istiyoruz ve bu da biraz zaman alıyor. Buranın da tespit edilmesi, zemin etütlerinin yapılması, ona uygun mühendislik hesaplarının yapılıp işe başlanabilmesi da biraz zaman aldı."