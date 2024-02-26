Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret

"Deprem bölgesindeki 4 bin 333 köyümüzde hasar var. Kiminde 80, kiminde 100, kiminde 200... Bu 4 bin 333 yerleşim yerinin her birinde eğer zemin uygunsa, geçmişte vatandaşın yerleşim yeri olarak kullandığı yerde işe başlayabiliyoruz. Ama altından fay geçmişse, sıkıntılar varsa orada uygun bir zemin bulunamıyorsa, sıvılaşmış alanlar varsa o zaman mecburen çevrede yer aramaya başlıyoruz. Yeni yapıları uygun zeminlere giderek yapmak istiyoruz ve bu da biraz zaman alıyor. Buranın da tespit edilmesi, zemin etütlerinin yapılması, ona uygun mühendislik hesaplarının yapılıp işe başlanabilmesi da biraz zaman aldı."