Bakan Selçuk tabloyu paylaştı: Dünya ortalamalarını alt üst ettiler

Bu seneki yarışma çalışmalarımızın başında pandemi yoktu ve aracımızı üretmeyi planlıyorduk. Ancak pandemi süreci başladı. Bundan sonra da yarışma online bir hal aldı. Yarışmada bize orada bir araç temin edildi. Biz burada temin ettiğimiz algoritmalarla yaptığımız kodlamalar sayesinde aracı uzaktan kontrol edebildik.