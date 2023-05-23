Bakan Soylu: 21'inci yüzyıldan itibaren Tayyip Erdoğan üç şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelir gelmez Dindar-Laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk kışkırtmalarını kaldırmak için düğmeye bastığını ifade eden Bakan Soylu, "21. yüzyıldan itibaren Tayyip Erdoğan 3 şeyi yaptı. Tayyip Erdoğan iktidara gelir gelmez Türk tarihinin yazılması gereken en önemli üç fay hattını (Dindar-Laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk) nasıl ortadan kaldırırım ve bu milleti bir araya getiririm." ifadelerini kullandı.