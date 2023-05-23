Bakan Soylu: 21'inci yüzyıldan itibaren Tayyip Erdoğan üç şeyi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ÜLKE TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Batı'nın geçmişten bu yana Türkiye üzerinde baskı kurduğu, ülkeyi karıştırmayı amaçladığı araçlara dikkat çekti.
Gezi olaylarını, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olaylarını ve 15 Temmuz darbe girişimini işaret eden Soylu, Dindar-Laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk kışkırtmalarını örnek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelir gelmez Dindar-Laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk kışkırtmalarını kaldırmak için düğmeye bastığını ifade eden Bakan Soylu, "21. yüzyıldan itibaren Tayyip Erdoğan 3 şeyi yaptı. Tayyip Erdoğan iktidara gelir gelmez Türk tarihinin yazılması gereken en önemli üç fay hattını (Dindar-Laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk) nasıl ortadan kaldırırım ve bu milleti bir araya getiririm." ifadelerini kullandı.