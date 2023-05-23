|
Gündem

İttifak değiller birlikte çalışıyorlar: CHP heyeti Van’da HDP ile 2. tur çalışması yürütüyor

14 Mayıs seçimlerinde Van’dan milletvekili çıkaramayan CHP Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için HDP ile çalışıyor. CHP heyeti, Yedili Masa’nın resmi üyelerinden olmasa da koalisyon ortağı olarak ittifakta yer alan HDP ile Van'da Kemal Kılıçdaroğlu için seçmenden oy istiyor.

17:30 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP’li heyet Van’da HDP ile kol kola Kılıçdaroğlu için seçmenden oy istiyor

CHP’li heyet Van’da HDP ile kol kola Kılıçdaroğlu için seçmenden oy istiyor

CHP bu kez 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP ile kol kola. Yedili Masa’nın koalisyon ortaklarından olan HDP milletvekilliği seçiminde Van’dan 5 isim çıkardı. CHP ve İYİ Parti ise Van’dan eli boş döndü.

CHP umudu HDP'de buldu

Vanlı seçmenden umduğunu bulamayan CHP, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde umudu HDP’de buldu. CHP’li bir heyet Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için Van’a gitti. Heyet, Chp Genel Merkezi tarafından görevlendirildi.

CHP Genel Merkezi görevlendirdi

CHP’nin Van için görevlendirdiği heyette Parti Meclisi üyesi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyesi Ankara Milletvekili Murat Emir yer alıyor. CHP Van il başkanı, milletvekili adayları, yöneticileri de HDP heyetiyle Van’da Kemal Kılıçdaroğlu için çalışıyor.

CHP-HDP heyeti hatıra fotoğrafı çekildi

HDP teşkilatını ziyaret eden CHP’liler HDP il yöneticileri tarafından kapıda karşılandı. CHP’liler gün boyu birlikte çalıştıkları HDP’liler ile hatıra fotoğrafı çektirdi, akşam yemeği yedi.

Van Seçim Sonuçları 2023 - Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları
Van Seçim Sonuçları 2023 - Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

2023 Van seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 707.861 seçmenin olduğu Van’da 2.294 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 556.549 oyun 536.739’u geçerli sayıldı. Van’da seçime katılım oranı % 90,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Van’da kazanan 8 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Van'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Van milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Van seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.


#Yedili Masa
#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim 2.tur
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?