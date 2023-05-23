İttifak değiller birlikte çalışıyorlar: CHP heyeti Van’da HDP ile 2. tur çalışması yürütüyor

CHP’li heyet Van’da HDP ile kol kola Kılıçdaroğlu için seçmenden oy istiyor
CHP bu kez 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için HDP ile kol kola. Yedili Masa’nın koalisyon ortaklarından olan HDP milletvekilliği seçiminde Van’dan 5 isim çıkardı. CHP ve İYİ Parti ise Van’dan eli boş döndü.
CHP umudu HDP'de buldu
Vanlı seçmenden umduğunu bulamayan CHP, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde umudu HDP’de buldu. CHP’li bir heyet Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için Van’a gitti. Heyet, Chp Genel Merkezi tarafından görevlendirildi.
CHP Genel Merkezi görevlendirdi
CHP’nin Van için görevlendirdiği heyette Parti Meclisi üyesi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyesi Ankara Milletvekili Murat Emir yer alıyor. CHP Van il başkanı, milletvekili adayları, yöneticileri de HDP heyetiyle Van’da Kemal Kılıçdaroğlu için çalışıyor.
CHP-HDP heyeti hatıra fotoğrafı çekildi
HDP teşkilatını ziyaret eden CHP’liler HDP il yöneticileri tarafından kapıda karşılandı. CHP’liler gün boyu birlikte çalıştıkları HDP’liler ile hatıra fotoğrafı çektirdi, akşam yemeği yedi.