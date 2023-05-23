İttifak değiller birlikte çalışıyorlar: CHP heyeti Van’da HDP ile 2. tur çalışması yürütüyor

2023 Van seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 707.861 seçmenin olduğu Van’da 2.294 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 556.549 oyun 536.739’u geçerli sayıldı. Van’da seçime katılım oranı % 90,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Van’da kazanan 8 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Van'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Van milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Van seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.