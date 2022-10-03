Gündem Bakan Soylu İzmirde Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı
İZMİR

Bakan Soylu: İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İnfial uyandıran görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: İzmir’de Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan iki edepsiz gözaltına alındı
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medyadan paylaştılar.

İzmir'in Çiğli içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahıslar tepkiler üzerine videoyu sosyal medyadan kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir
GÜNDEM
Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir

Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir
OYNAT 02:19
Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu ve CHP milletten özür dilemeli. Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir.' dedi.
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