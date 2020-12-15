Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Soylu kanser hastası vatandaşın isteğini kırmadı Allah devlete zeval vermesin
ARTVİN

Bakan Soylu kanser hastası vatandaşın isteğini kırmadı: Allah devlete zeval vermesin

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, gırtlak kanseri tedavisi gören 52 yaşındaki Hasan Ruhsaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sosyal medya üzerinden elektronik konuşma cihazı istedi. Bakan Soylu bu isteği geri çevirmeyerek kanser hastası vatandaşa konuşma cihazı gönderdi. Bakan Soylu’ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kanser tedavisi gören Hasan Ruhsaran, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.
Kanser tedavisi gören Hasan Ruhsaran, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde yaşayan ve taş duvar ustalığı yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Hasan Ruhsaran’a, gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavisinin ardından rahat konuşamayan Ruhsaran, elektronik cihaza ihtiyaç duydu. Hastalığından dolayı çalışamayan ve maddi açıdan da zor durumda olan Ruhsaran, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi.

Bakan Soylu'dan akşam vakti vatandaşa sürpriz
OYNAT 01:57
Bakan Soylu'dan akşam vakti vatandaşa sürpriz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da sabah saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya yakın bir yerde bulunan jandarma trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu.


  • Bakan Soylu da bunun üzerine Yusufeli Kaymakamlığı’na talimat verdi. Kaymakamlık tarafından temine dilen cihaz, Ruhsaran’a ulaştırıldı. Ruhsaran, duygularını kağıda yazarak Bakan Soylu ve ilgililere teşekkür etti.

Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
OYNAT 00:49
Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.

"Derdime çare oldu"


Bakan Soylu’ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin. Başta Bakan Soylu olmak üzere ilgilenenlere, kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor
Abone Ol Google News
Asgari ücrette ikinci tur

Asgari ücrette ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.
Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Ankara da İstanbul gibi: Toplu taşıma araçlarında yoğunluk mesafe kurallarını ihlal etti

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1977'den beri seçiliyor

1977'den beri seçiliyor

​Türk siyasi tarihinde herkes değişti ama hep muhtar kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.