Bakan Soylu kanser hastası vatandaşın isteğini kırmadı: Allah devlete zeval vermesin

Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde yaşayan ve taş duvar ustalığı yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Hasan Ruhsaran’a, gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavisinin ardından rahat konuşamayan Ruhsaran, elektronik cihaza ihtiyaç duydu. Hastalığından dolayı çalışamayan ve maddi açıdan da zor durumda olan Ruhsaran, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi.

OYNAT 01:57 Bakan Soylu'dan akşam vakti vatandaşa sürpriz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da sabah saatlerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktaya yakın bir yerde bulunan jandarma trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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Bakan Soylu da bunun üzerine Yusufeli Kaymakamlığı’na talimat verdi. Kaymakamlık tarafından temine dilen cihaz, Ruhsaran’a ulaştırıldı. Ruhsaran, duygularını kağıda yazarak Bakan Soylu ve ilgililere teşekkür etti.

OYNAT 00:49 Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Derdime çare oldu"



Bakan Soylu’ya teşekkür eden Ruhsaran, "Bakanımız, sesimi duydu ve derdime çare oldu. Artık rahat rahat konuşabileceğim, sağlığıma kavuşacağım. Allah devlete zeval vermesin. Başta Bakan Soylu olmak üzere ilgilenenlere, kaymakamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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