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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs göndermesi: Aynı Stalin gibi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu; bir basın mensubunun 'CHP'nin 14 Mayıs'ı sahiplenmesine ne diyorsunuz? sorusu üzerine Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey' ifadelerini kullandı.

12:24 . 28/01/2023 Cumartesi
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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Stalin benzetmesi

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Stalin benzetmesi

Bakan Soylu İzmir'de katıldığı bir program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen CHP'nin 14 Mayıs'ı sahiplenmesi ile ilgili soruya 'Stalin' göndermesi yapan Bakan Soylu tüm salonu kahkahaya boğdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Soru: CHP’nin 14 Mayıs’ı “sahiplenmesine” ne diyorsunuz?
İşte Bakan Soylu'nun cevabı;

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey. Şimdi 14 Mayıs bir halk harekatıdır. İsmi de beyaz ihtilaldir ve halkın hepsini kapsayan bir ihtilaldir.

14 Mayıs bu ülkede insanların özgürlüklerine, demokrasisine, hürriyetine bu ülkede Kuran-ı kerimin okunmasını yasaklayanlara karşı milletin kendi dinine, kendi inancına, kendi değerlerine sahip çıkmasının adıdır.

Bunu engelleyen de CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle kavgalı bir siyasi partidir. Bu kadar açık ve net.

Rahmetli Menderes'e 'sizi ben bile kurtaramam' diyen bir anlayışı ortaya koymuş, darbecileri tahrik edip keşif yaptırıp Türkiye'de darbe yaptırmışlardır. 14 mayıs halk iktidarını hazmedememişlerdir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı millet iktidarıdır, Halk iktidarıdır.






#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#CHP
#Kılıçdaroğlu
#Stalin
35 dakika önce
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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs göndermesi: Aynı Stalin gibi
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