Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayınında yeni müfredat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Yenilikleri takip etmeliyiz. Müfredatın belirli aralıklarla değiştirilmesi elzemdir. Haziran ayında bakan olarak çalışmaya başladım yüzlerce öğretmen odasında öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bunun ötesinde her ayın cumartesi günü bakanlığın E-Okul sisteminden bir öğretmenler günü etkinliği yaptık. Bu etkinliğin tamamında bizim yapmamızı gündemimizi almamız gerektiği şeyleri tartıştık. Gördüğümüz şey şu öğretmenlerimiz ısrarlı bir şekilde haftalık ders saatlerin 2'şer 3'er saat artırılmasını talep etti.





Çocuklarımız kendilerine verilen kısıtlı zaman içerisinde öğrenmeleri bilmeleri gereken konulara yeterince vakıf olamadan yüzeysel bir şekilde öğrenmiş oluyor. istediğimiz kalıcı öğrenmeyi sağlayamıyoruz. Öğretmenlerimiz de asla öğrencilere istedikleri şekilde sunamayacakları bilgileri o kısa zaman aralığında yetişmesini istiyoruz. Sistemin çıktılarına baktığımızda öğrenciler başarısız, öğretmen arkadaşlarımız sanki görevlerini yapamıyorlarmış gibi bir imaj oluşuyor.





"Yeni müfredat için 2013 yılından beri çalışıyoruz"

Bakanlık olarak 2013'ten beri çalışmalar yapıyoruz. Haziran ayından itibaren bizim müfredatlarla ilgili bir süreç içerisinde olduğumuzu ve bu anlamda hazırlığı olan, hazırlık yapmak bize katkıda bulunmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu söyledik dile getirdik. Yapıcı eleştirilere açığız ancak yaptırmayız şeklindeki bir dili doğru bulmuyoruz. Bu türden ifadelere de kimse kusura bakmasın ciddiye alacağımızı söyleyemem. Biz programımızı yıllarca bu dersi okullarımızda okutan öğretmen arkadaşlarımıza hazırlattırdık. Bu arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine birilerinin vesayet uygulamasına izin vermeyiz.









Öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanı olarak genç kardeşlerimizin bir ağabeyi olarak atanmaları sürecini en yakından takip ediyorum. Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Biz bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz bakanlık bünyesindeki ihtiyacımızın ne kadar olduğunu sağlıklı şekilde ortaya koymak zorundayız. İhtiyacımız olan kadro sayısını Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştık. Kabine toplandıktan sonra Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. 130'a yakın branşta atama yapıyoruz. Her branş eşit derecede önemlidir"







