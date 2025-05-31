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Bakan Tekin çağrı karşıladı: "Bayram tatili uzatılmayacak"

Bakan Tekin çağrı karşıladı: "Bayram tatili uzatılmayacak"

14:3231/05/2025, Cumartesi
IHA
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Programı kapsamında MEB İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi ve gelen çağrılara cevap verdi
Programı kapsamında MEB İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi ve gelen çağrılara cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'ın Erciş ilçesinde temaslarını sürdürüyor. Programı kapsamında MEB İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi ve gelen çağrılara cevap verdi. Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen sorulardan birinde bir vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Çağrıyı bizzat yanıtlayan Bakan Tekin, tatil süresinin mevcut haliyle kalacağını belirterek, konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB İletişim Merkezi'nde karşıladığı çağrıda Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılmayacağını açıkladı.


"Tatil uzatılması hukuken ve pedagojik olarak mümkün değil"


Telefonun diğer ucundaki vatandaşın "Belki son anda tatil olur diye bekliyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:


"Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" dedi.


"Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek"


Sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinen Bakan Tekin, "Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah" diye konuştu.


Bakan Tekin'in MEB İletişim Merkezi ziyaretinin ardından Erciş Öğretmenevine geçti.



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