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Otomobilin yedek lastiği içinde 4 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

Otomobilin yedek lastiği içinde 4 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

14:2731/05/2025, Cumartesi
IHA
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Otomobilin yedek lastiği içinde 4 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi
Otomobilin yedek lastiği içinde 4 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi

Bitlis'te narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada yedek lastik içerisinde 4 kilo 54 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin yedek lastiğinin içerisinde 8 parça halinde 4 kilo 54 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.




#Bitlis
#narkotik
#Bitlis Emniyet Müdürlüğü
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