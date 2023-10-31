Bakan Tekin'den 'Özel okul öğretmenleri' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi toplantısı; Bakan Tekin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Eğitim Meclis üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Burada konuşan Tekin, gerek müsteşarlığı döneminde gerekse de Bakanlık görevini üstlendikten sonra her zaman özel sektörü ve sektör temsilcilerini paydaş olarak kabul ettiğini ifade ederek, bu kesimlerle istişarelerin devam edeceğini bildirdi. Tekin, TOBB ve yerel odaların bu anlamda Bakanlığın yükünü hafiflettiklerini ve eğitim öğretim sürecine katkı verdiklerini belirterek, "Binalar yapıyorlar, okullarımızın donanım ihtiyaçlarını gideriyorlar, öğrencilerimize desteklerde bulunuyorlar. Hem kurumsal hem de kişisel olarak bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilişkiden dolayı çok memnunuz, geliştirilmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Eğitim öğretim ortamının fiziki altyapılarının geliştirilmesi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.
'Meslek lisesi öğrencileri işlevsel değerlendirilmeli'
Bakan Tekin, meslek liselerini daha cazip hale getirmek, öğrencilerin buraları tercih etmesini kolaylaştıracak tedbirler almak istediklerini belirterek, "Bu anlamda meslek liselerimizi daha cazip hale getirme adına 'ara elaman' kavramını kullanmamayı tercih ediyoruz. Teknisyen gibi başka ifadeler kullanmak gerekiyor. Bunu yaparsak kısmi bir cazibe kazandırmış oluruz" ifadelerini kullandı.
'Özel eğitim kurumlarını rakip olarak görmüyoruz'
Bakan Tekin, salonda özel eğitim kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğuna işaret ederek, "Ne ben ne çalışma arkadaşlarım özel eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakibi ya da köşeye sıkıştırılması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz. Başkası nasıl düşünmüş nasıl davranmış hiç önemli değil. Bizim aramızdaki arkadaşlarımız da sektörün içinden geliyor. Biz yaz aylarında özel eğitim kurumlarıyla ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yaşanan kriz, okulların yaşadıkları bazı problemler, onlarla ilgili hızlı bir aksiyon alarak birçok konuyu çözdük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerini kamudaki gibi aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi ben Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim, bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
'Attığımız adımlara sahip çıkalım'
Özel okullara kitap desteğine ilişkin de Tekin, "Özel okullara bizim bastığımız kitapların dağıtılması uygulamasını başlattık. Fakat bazı özel okullarımız bizden kitap istediği aldığı halde kitapları ambalajları açılmamış bir şekilde hurdaya gönderdiğine dair sosyal medyada veriler paylaşıldı. Bu tabii kamuoyunda infial oluşturdu, 'niye kitap veriyorsunuz.' Bu sefer bizim sizlerle ilgili yürüttüğümüz ve elde ettiğimiz pozitif hava biraz negatife dönüyor. Benim sizden istirhamım sektör olarak bu anlamda sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir. Attığımız adımlara, başlattığımız uygulamalara hep beraber sahip çıkalım. Ancak bu şekilde sonuç elde edebiliriz" dedi.