Bakan Tekin'den 'Özel okul öğretmenleri' açıklaması

"2023-24 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2 bin 403 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var. Bunların içinde 53 alan ve 114 dal var; totalde 1 milyon 92 bin 536 öğrencimiz var. Ayrıca 376 tane bağımsız Mesleki Eğitim Merkezimiz (MESEM) var. Bu kurumlarımızda ve mesleki teknik liselerimiz bünyesinde bulunan MESEM programlarında 38 meslek alanında 192 dalda 1 milyon 264 bin öğrencimiz var. Toplamda bütün kurumlarımızda özelleri de dahil ederek 2 milyon 660 bin 291 öğrenci şu an meslek liselerimizde ve MESEM’lerde eğitim görüyor. Büyük bir rakam. Bu rakamı işlevsel değerlendirebilirsek ne sektörün eleman ihtiyacı olur, ne de çocuklarımızın gelecek ile ilgili kaygıları olur. Bu kadar büyük bir iş gücünü büyük bir alanı yönetmek için TOBB ile iş birliğini daha da ileriye taşımak istiyoruz