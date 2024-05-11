Bakan Tunç duyurdu: Kadın hükümlüler için 'Anneler Günü' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere şiddete sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Öğretmenler başımızın tacı. Kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz” dedi. Erdoğan, Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın öldürülmesinin ardından gündeme gelen düzenleme ile ilgili sosyal medyadan bilgi verdi: Öğretmenlerimize yönelik fiillerde cezalar yarı oranında artırılacak ve ertelenmeyecek. Tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel okul çalışanları da kamu görevlisi sayılacak.