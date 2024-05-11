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Bakan Tunç duyurdu: Kadın hükümlüler için 'Anneler Günü' kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacaklarını bildirdi.

Pınar Görgü
13:47 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:59 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara ilişkin kararı sosyal medya hesabından duyurdu.


Bakan Tunç,
"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in
"Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş"
başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum"
dedi.




#Adalet Bakanlığı
#anneler günü
#Yılmaz Tunç
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