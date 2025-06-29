Bakan Tunç duyurdu: Orman yangınları ile ilgili 17 şüpheli gözaltında

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınları da yeniden gündeme taşındı. Pek çok bölgede çıkan yangınlara ekipler hızla müdahale ederken, olayların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmalar ülke genelinde titizlikle yürütülüyor.





Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurduğu bir basın açıklamasını sosyal medyadan yayınladı.





Gözaltılar başladı





Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.





26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 29, 2025





Yapılan soruşturmalar sonucu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.





Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:





"Çalışmalar titizlikle sürecek"





Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır.





İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır.





Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.





Yumaklı'dan da açıklama geldi





Bakan Yumaklı da gözaltılarla ilgili, "Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptı. Bizler de onların en ağır cezayı almaları için konunun sıkı takipçisi olacağız." dedi.





Yılmaz Tunç: Gözaltı sayısı 17 oldu





Jandarma Genel Komutanlığı, gözaltı sayısının 11 olduğunu açıklamıştı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı yeni açıklamada gözaltı sayısının 17 olduğunu duyurdu ve şöyle dedi:





26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.





Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir.





Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.







