Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altında

Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.