Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın bölgesinde.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya - Bilecik sınırında devam eden yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Yumaklı "Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi." dedi. 3 bölgedeki yangının riskli olduğunu belirten Yumaklı vatandaşlara da çağrı yaptı.
Sakarya, Bilecik, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Gaziantep, Bolu, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
"Büyük oranda kontrol altında"
"Büyük oranda kontrol altında"
Orman yangınları hakkında yeni gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
"Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi.
" dedi.
İki günde 150 orman yangınına müdahale edildiği bilgisini paylaşan Yumaklı,
"Çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınanların en ağır cezayı alması için yakından takipçi olacağız"
ifadelerini kullandı.
Meteoroloji'nin uyarısına da dikkat çeken Yumaklı,
"Rüzgar söz konusu bölgelerde neredeyse fırtına şeklinde. O yüzden iki kat daha teyakkuzda olmalıyız"
şeklinde konuştu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:
Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler. Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.
Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.
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