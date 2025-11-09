Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde hep beraber bekleyeceğiz

, "O güvensizlik oluşsun ve bundan hükümet zarar görsün. ‘Ceren Özdemir'in katili açık cezaevine çıktı. Yakında topluma karışacak’ diye. Herkesin tanıdığı bir gazeteci yayın yaptı Youtube'dan. Sonra bu konuyu araştırdık. Adam hala yüksek güvenlikli cezaevinde, çıkması mümkün değil. Ama ne oldu o yayın? Milyonlarca kişiye yayıldı. Tabii, ne oluyor o zaman? Adalete güven zedeleniyor. Vatandaşlarımızın adalete güven duygusunun zedelenmemesi lazım. Bazı basın mensupları var ki konuyu gazeteciliğin ötesine taşıyor. Başka bir amaç taşıyor. O, onun bir dezenformasyon olduğunu, yalan haber olduğunu aslında biliyor. Her meslekte olduğu gibi yargının içerisinde yanlış yapanlar da olabilir. Ama bunun sistem içerisindeki ayrışmasını gene yargı kendisi yapar. Özellikle yargıya güveni sarsmaya yönelik birtakım propagandalar da yapılıyor"